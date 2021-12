Libia | Draghi | ' rinvio voto? Passi avanti ma situazione frammentata | speriamo nuova data'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "L'Italia e l'Europa hanno fatto di tutto per accompagnare questo processo verso la democrazia ine continueranno a fare di tutto. Il fatto che non si siano riuscite a tenere le elezioni è dipeso da complicazioni istituzionali libiche ma ancora da unache rimane moltotra i vari centri di potere del Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno. "Oggi dobbiamo sperare -ha aggiunto il premier- che il processo di consultazione politico si riprenda, il dialogo tra i vari centri di potere riprenda e fissino unaper le elezioni". Inoltre "abbiamo l'impegno delle Nazioni Unite, attraverso l'Oim, ad agire per aiutare lanei confronti delle ...

... Partenariato e Cooperazione del 2008 perché, secondo, c'erano i presupporti di sicurezza per ricominciare a investire in. Un partner fondamentale per esternalizzare la frontiera e non ...Dallaall'Afghanistan, da Bruxelles alle migrazioni, Roma è tornata a farsi sentire.ricorda Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso nella Repubblica democratica del Congo, ed elogia i ...Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno ... Inoltre "abbiamo l'impegno delle Nazioni Unite, attraverso l'Oim, ad agire per aiutare la Libia nei ...Due mesi fa tutti in coro annunziarono che in Libia avrebbero smesso di sparare, e sarebbero andati a votare, il 24 dicembre. Lo annunziò l’intera “comunità internazionale”, cioè ONU, NATO, Europa ecc ...