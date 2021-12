Lexus premiata per l’innovazione nella sicurezza del nuovo NX (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lexus ha una lunga storia di innovazione nella sicurezza, una reputazione che si eleva a un livello ancora più alto nel nuovo NX. Questo SUV di lusso di medie dimensioni va oltre qualsiasi Lexus mai prodotta grazie a nuove tecnologie e dispositivi per proteggere tutti gli occupanti, permettendo un nuovo rapporto tra auto e guidatore per ridurre il rischio di incidenti. Una nuova caratteristica che esemplifica l’alto livello di sicurezza intelligente è il Safe Exit Assist. Collegato al nuovo apriporta elettronico one-touch e-latch di NX, il sistema utilizza il radar del Blind Spot Monitor per controllare il traffico che si avvicina da dietro. Se c’è il rischio che la porta si apra sulla traiettoria di un veicolo o di un ciclista, una luce di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha una lunga storia di innovazione, una reputazione che si eleva a un livello ancora più alto nelNX. Questo SUV di lusso di medie dimensioni va oltre qualsiasimai prodotta grazie a nuove tecnologie e dispositivi per proteggere tutti gli occupanti, permettendo unrapporto tra auto e guidatore per ridurre il rischio di incidenti. Una nuova caratteristica che esemplifica l’alto livello diintelligente è il Safe Exit Assist. Collegato alapriporta elettronico one-touch e-latch di NX, il sistema utilizza il radar del Blind Spot Monitor per controllare il traffico che si avvicina da dietro. Se c’è il rischio che la porta si apra sulla traiettoria di un veicolo o di un ciclista, una luce di ...

Car of the Year 2022, le candidate ... la Honda HR - V, la Hyundai Bayon, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Lexus NX, la Lynk & Co 01, ... La vincitrice succederà nell'albo d'oro alla Toyota Yaris, premiata nel 2021.

