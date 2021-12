L’ex giocatore sicuro | “Naturalizzare Joao Pedro? Non trovo il senso | vi spiego perchè”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intervistato da Liberoportiere della nazionale Gianluca Pagliuca ha parlato a proposito dell’Italia di Mancini, in particolare della situazione legata al futuro centravanti azzurro: “Altro che oriundi, è Scamacca il bomber che può portarci al mondiale”. Pagliuca ha poi continuato: “Mancini è sereno, è consapevole che l’Italia possa andare avanti e lo penso anche io. Il centravanti ideale? Scamacca, mi chiedo perchéquando hanno uno come lui”. Parole di elogio dunque nei confronti del numero 91 del Sassuolo, autore fin qui di sei reti in campionato. Critico inveceSampdoria e Inter nei confronti die della sua possibile convocazione in nazionale come oriundo. Thomas Cambiaso