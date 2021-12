Lettera di Natale al nostro legislatore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Caro legislatore, come da tradizione ormai, ogni due anni, ti riscrivo la consueta letterina natalizia, partendo proprio dalle vecchie, per constatare che molto poco è cambiato se non addirittura peggiorato. Ti avevo pregato “di prendere atto dell’attuale crisi di valori che investe lo Stato italiano, travolto da un’alluvione legislativa”. Ecco, mi spiace constatare che, se già in condizioni ordinarie, si fa sentire l’esigenza di omogeneità legislativa, a livello nazionale e regionale, l’emergenza sanitaria da Sars-CoV di questi ultimi anni ha creato ulteriore tensione applicativa nel riparto delle funzioni legislative producendo diverse occasioni di conflitto fra governo centrale e Regioni. Nella gestione dell’emergenza sono occorsi, infatti, una pletora di soggetti istituzionali, a vario titolo dotati di competenze connesse alla tutela della salute. Il che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Caro, come da tradizione ormai, ogni due anni, ti riscrivo la consueta letterina natalizia, partendo proprio dalle vecchie, per constatare che molto poco è cambiato se non addirittura peggiorato. Ti avevo pregato “di prendere atto dell’attuale crisi di valori che investe lo Stato italiano, travolto da un’alluvione legislativa”. Ecco, mi spiace constatare che, se già in condizioni ordinarie, si fa sentire l’esigenza di omogeneità legislativa, a livello nazionale e regionale, l’emergenza sanitaria da Sars-CoV di questi ultimi anni ha creato ulteriore tensione applicativa nel riparto delle funzioni legislative producendo diverse occasioni di conflitto fra governo centrale e Regioni. Nella gestione dell’emergenza sono occorsi, infatti, una pletora di soggetti istituzionali, a vario titolo dotati di competenze connesse alla tutela della salute. Il che ha ...

