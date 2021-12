Letta e Meloni pensano a Draghi | ma il Cav e il M5s li bloccano

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Luciano Violante, che a seguire i pronostici qualche possibilità ce l’ha ma che qui stamane, alla Fondazione Leonardo che presiede, con vista Circo Massimo, officia l’ennesimo l’incontro – il quarto in tre mesi – tra Enricoe Giorgia, questa anomala frequentazione la spiega con semplicità: “E’ che mancando un vero regista nella partita sul Colle, è normale che gli estremi si parlino”. E allora eccoli di nuovo,, i “Sandra e Raimondo” di questa ormai estenuante soap opera quirinalizia che andrà avanti ancora a lungo, se è vero che gli strateghi di Montecitorio hanno convenuto con Roberto Fico che le votazioni per il presidente della Repubblica non dovrebbero iniziare prima del 20, se non del 24, gennaio. E però questa danza delle spade tra il segretario del Pd e la presidente di FdI non ...