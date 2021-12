L'esperto del Cnr: “La tecnologia crea il consenso per la transizione energetica” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il cuore della transizione ecologica è l’energia. E l’aritmia dei prezzi ha reso evidente che le vecchie arterie si sono irrigidite: soffrono il riavvio dopo l’alt forzato. Cosa si può fare per accelerare il salto oltre i combustibili fossili? “Per la transizione energetica servono tre elementi: buoni ingegneri, molti soldi, coesione sociale”, risponde Emilio Fortunato Campana, il direttore alla guida del dipartimento del Cnr che ha accorpato buona parte delle competenze legate alla transizione (Ingegneria, ICT, Tecnologie per l’energia e i trasporti). Allora non siamo messi male: ingegneri di qualità in Italia non mancano e con il Pnrr soldi ne arriveranno. “Prima di parlare dell’Italia bisogna fare una premessa. Oggi per la transizione si può dire quello che si diceva un secolo fa per la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il cuore dellaecologica è l’energia. E l’aritmia dei prezzi ha reso evidente che le vecchie arterie si sono irrigidite: soffrono il riavvio dopo l’alt forzato. Cosa si può fare per accelerare il salto oltre i combustibili fossili? “Per laservono tre elementi: buoni ingegneri, molti soldi, coesione sociale”, risponde Emilio Fortunato Campana, il direttore alla guida del dipartimento del Cnr che ha accorpato buona parte delle competenze legate alla(Ingegneria, ICT, Tecnologie per l’energia e i trasporti). Allora non siamo messi male: ingegneri di qualità in Italia non mancano e con il Pnrr soldi ne arriveranno. “Prima di parlare dell’Italia bisogna fare una premessa. Oggi per lasi può dire quello che si diceva un secolo fa per la ...

