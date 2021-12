L’Eredità 22 dicembre 2021, Alessandra alla quarta ghigliottina – stavolta non ce la fa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La bionda campionessa Alessandra s’è trovata quest’oggi alla sua quarta ghigliottina, dopo la vittoria di ieri sera nel gioco finale de L’Eredità. Nella puntata del 22 dicembre 2021 la campionessa s’è trovato a concorrere per 6.250 euro – non azzeccando nemmeno una parola ai dimezzamenti – dopo l’ottima vittoria di ieri ( 62.500 euro). Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi per indovinare quella misteriosa: Manuale Lezioni Bizzarra Tutto Complotto. Dopo aver riflettuto Alessandra ha scelto come propria parola Tecnica. La parola è giunta alla mente della campionessa grazie a Manuale (Tecnica Manuale) e a Lezioni (Lezioni di Tecnica, un po’ come alle medie). Ma stavolta Alessandra non ce ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La bionda campionessas’è trovata quest’oggisua, dopo la vittoria di ieri sera nel gioco finale de. Nella puntata del 22la campionessa s’è trovato a concorrere per 6.250 euro – non azzeccando nemmeno una parola ai dimezzamenti – dopo l’ottima vittoria di ieri ( 62.500 euro). Queste le cinque parole scelte dagli autori quest’oggi per indovinare quella misteriosa: Manuale Lezioni Bizzarra Tutto Complotto. Dopo aver riflettutoha scelto come propria parola Tecnica. La parola è giuntamente della campionessa grazie a Manuale (Tecnica Manuale) e a Lezioni (Lezioni di Tecnica, un po’ come alle medie). Manon ce ...

