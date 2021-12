Leonardo e Matilde | due bergamaschi nella sit-com «Super House»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Matilde

Agenzia askanews

... Carolina Sala (Sofia Casadei),Pazzagli (Andrea) e Maria Paiato (Anna Verna). Ambientato ... Nel 2013Barbagallo entra a far parte della società. Ultimi Articoli Cielo coperto e piogge ...... Annibali Alessio, Antonelli Loris, Giardinieri Piero, Antonini, Cipiccia Giorgio, Marchegiani Gianni, Placidi Giada, Becherini Elena, Arbuatti Francesco, SciarriniOspiti - ...Ci sono anche due bergamaschi tra i tre protagonisti di «Super House», la nuova sit-com tutta in italiano per bambini e ragazzi, prodotta da House of Talent e in onda sul canale 47 del digitale terres ...Roma, 21 dic. (askanews) – Ha debuttato alle ore 19:30 su Super!, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi in onda sul canale 47 del dtt e 625 di Sky, “Sup ...