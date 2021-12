Legge di bilancio, verso l’approvazione in Senato. Le misure previste per la scuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La manovra 2022 è arrivata in aula al Senato: dopo giorni di tira e molla, ieri nel pomeriggio, è arrivato l'ok dalla Commissione bilancio di palazzo Madama. Per la scuola, in attesa dell'approvazione definitiva, si profilano alcune novità, che si aggiungono alle misure precedentemente note proposte dal Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La manovra 2022 è arrivata in aula al: dopo giorni di tira e molla, ieri nel pomeriggio, è arrivato l'ok dalla Commissionedi palazzo Madama. Per la, in attesa dell'approvazione definitiva, si profilano alcune novità, che si aggiungono alleprecedentemente note proposte dal Governo. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Se ricordate, al netto del commento sulla gestione inquietante della legge di bilancio, avevo già parlato di questo… - meb : La mia intervista a la Repubblica sui ritardi della legge di bilancio, l’urgenza di accelerare la terza dose e i pr… - Mov5Stelle : Da anni ci adoperiamo per garantire maggiori diritti e tutele ai lavoratori edili. Ora grazie a una norma che sarà… - ApportunityIt : Affitti, arriva il rimborso per i proprietari: ecco come - - Enzzme : RT @idoneistem2021: Concorso Stem, idonei delusi: “Zero interventi in Legge di Bilancio, davvero assurdo. Chiediamo graduatoria di merito”… -