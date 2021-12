Le più belle citazioni femministe

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Emancipazione femminile, pari opportunità per uomini e donne, rispetto dei propri diritti e libertà di scelta, sono solo alcuni dei valori più importanti su cui si fonda il movimento femminista: troppo spesso infatti, anche nella società moderna, le donne vengono sminuite e devono lottare per affermare sé stesse; troppo spesso, essereviene ridicolizzato ed insultato: con DiLei scopri quali sono le piùfrasie lepiù rappresentative per sostenere i diritti delle donne. Il femminismo è un movimento politico e culturale che rivendica pari diritti tra uomini e donne. Sebbene negli ultimi decenni siano stati ottenuti numerosi progressi, purtroppo il lavoro da fare è ancora molto: tuttora infatti, anche nelle società più evolute, esistono discriminazioni legate al sesso, e in molti ...