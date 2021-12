Le parole di Laura Pausini per Biagio Antonacci papà: “Un segreto conservato con amore” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Mamma, fammi una foto che la faccio vedere a Carlo quando è grande ,così vede che ero felice per la sua nascita anche se stavo volando in aereo!”, le parole di Paola a mamma Laura a proposito della nascita di Carlo Antonacci. Le parole di Laura Pausini per Biagio Antonacci, papà per la terza volta da poche ore, raggiungono i social. Laura e Biagio sono amici di vecchia data e hanno ripetutamente collaborato. Biagio ha scritto per lei alcune delle sue canzoni più belle ma non solo: i due hanno duettato e portato in scena una intera tournée negli stadi insieme. Nasce Carlo Antonacci, il terzo figlio di Biagio, il primo con la compagna Paola ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Mamma, fammi una foto che la faccio vedere a Carlo quando è grande ,così vede che ero felice per la sua nascita anche se stavo volando in aereo!”, ledi Paola a mammaa proposito della nascita di Carlo. Lediperper la terza volta da poche ore, raggiungono i social.sono amici di vecchia data e hanno ripetutamente collaborato.ha scritto per lei alcune delle sue canzoni più belle ma non solo: i due hanno duettato e portato in scena una intera tournée negli stadi insieme. Nasce Carlo, il terzo figlio di, il primo con la compagna Paola ...

