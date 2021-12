Le opportunità di lavoro per i giovani offerte dal gruppo Tecnocasa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MILANO – “Lo sviluppo delle reti immobiliari del nostro gruppo avviene esclusivamente attraverso la crescita interna, ovvero non attraverso l’affiliazione diretta di professionisti già operativi sul mercato. Un giovane che inizia oggi la collaborazione con un’agenzia Tecnocasa o Tecnorete percorrerà un sentiero di crescita di circa due anni, nel corso dei quali, affiancato da professionisti di esperienza in agenzia e frequentando i corsi della scuola di formazione, acquisirà le competenze necessarie ad aprire la propria agenzia. I giovani inseriti oggi avranno l’opportunità di essere gli affiliati futuri”. Lo afferma Luigi Sada, Amministratore Delegato Tecnocasa Franchising SpA – “Per noi del gruppo Tecnocasa il futuro sono quindi i giovani – aggiunge ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MILANO – “Lo sviluppo delle reti immobiliari del nostroavviene esclusivamente attraverso la crescita interna, ovvero non attraverso l’affiliazione diretta di professionisti già operativi sul mercato. Un giovane che inizia oggi la collaborazione con un’agenziao Tecnorete percorrerà un sentiero di crescita di circa due anni, nel corso dei quali, affiancato da professionisti di esperienza in agenzia e frequentando i corsi della scuola di formazione, acquisirà le competenze necessarie ad aprire la propria agenzia. Iinseriti oggi avranno l’di essere gli affiliati futuri”. Lo afferma Luigi Sada, Amministratore DelegatoFranchising SpA – “Per noi delil futuro sono quindi i– aggiunge ...

