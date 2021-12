Le novità della legge di bilancio su bonus casa, lavoro, fisco e imprese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In commissione bilancio del Senato, dopo una maratona lampo di 14 ore, si è chiuso il percorso della manovra economica, che finalmente arriva nell’aula di Palazzo Madama. La maggioranza ha trovato l’accordo anche sul Superbonus del 110%, con l’eliminazione del tetto Isee di 25mila euro sulle villette, e sul rinvio delle cartelle esattoriali da 60 a 180 giorni. La manovra avrà un impatto da 32 miliardi, con un perimetro di deficit di 23,4 miliardi e un ulteriore spazio fiscale di 3,8 miliardi ricavato di corsa per arginare il caro energia. Il provvedimento dovrebbe ricevere domani il primo via libera con il voto di fiducia in aula. Poi la palla passerà alla Camera tra Natale e Capodanno per la ratifica definitiva senza modifiche. Il testo sarà in commissione il 27 dicembre, mentre il voto a Montecitorio è previsto in aula tra il 28 e il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In commissionedel Senato, dopo una maratona lampo di 14 ore, si è chiuso il percorsomanovra economica, che finalmente arriva nell’aula di Palazzo Madama. La maggioranza ha trovato l’accordo anche sul Superdel 110%, con l’eliminazione del tetto Isee di 25mila euro sulle villette, e sul rinvio delle cartelle esattoriali da 60 a 180 giorni. La manovra avrà un impatto da 32 miliardi, con un perimetro di deficit di 23,4 miliardi e un ulteriore spazio fiscale di 3,8 miliardi ricavato di corsa per arginare il caro energia. Il provvedimento dovrebbe ricevere domani il primo via libera con il voto di fiducia in aula. Poi la palla passerà alla Camera tra Natale e Capodanno per la ratifica definitiva senza modifiche. Il testo sarà in commissione il 27 dicembre, mentre il voto a Montecitorio è previsto in aula tra il 28 e il ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Novità in arrivo in vista del Capodanno Cinese... ?? La collezione @NBFootball dedicata all'anno della Tigre ??… - ItalyMFA : #COVID19??Ordinanza del Ministero della Salute??Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in????da Paesi… - Linkiesta : Le novità della legge di bilancio su bonus casa, lavoro, fisco e imprese - CarloMari12 : @AlfredoPedulla novità sul calciomercato della lazio? - MoriniSimone : Dal 1946 abbiamo avuto trenta Presidenti del Consiglio uomini per un totale di sessantasette governi. Dodici i Pres… -

Ultime Notizie dalla rete : novità della Edilizia, piccoli lavori liberi Sono queste alcune delle novità della manovra. News correlate interventi Mattarella: 'Sui media troppo spazio ai No Vax'. Da quando è diventato direttore del Tg1? interventi Il governo valuta di ...

Kim vieta di ridere per ricordare papà (e la sorella tenta di fargli le scarpe) ...della morte del "caro leader" che ha governato il Paese dal 1994 al 2011, è stato anche proibito ai cittadini di andare a fare la spesa al supermercato. In realtà non si tratterebbe di una novità ...

Formula E: tutte le novità della prossima stagione Il Sole 24 ORE Sono queste alcune dellemanovra. News correlate interventi Mattarella: 'Sui media troppo spazio ai No Vax'. Da quando è diventato direttore del Tg1? interventi Il governo valuta di ......morte del "caro leader" che ha governato il Paese dal 1994 al 2011, è stato anche proibito ai cittadini di andare a fare la spesa al supermercato. In realtà non si tratterebbe di una...