Le migliori serie tv viste su Sky nel 2021

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di bilanci anche per Sky, che nelha mantenuto gli standard alti dell'anno precedente in materia ditv. Anzi, forse si è perfino superato, puntando su una programmazione che, nel complesso, ha lanciato almeno uno (se non due) titoli decisamente imperdibili. Menzione particolare per le mini, sia quelle targate HBO sia quelle italiane, che hanno regalato storie decisamente avvincenti al pubblico. Proprio perché l'offerta delletv di Sky nelè stata molto ricca quanto eterogena (per generi), è impossibile stilare una classifica. Meglio, piuttosto, un elenco che seleziona le 10tv andate in onda su Sky durante tutto l'anno, da leggersi anche come consigli di visione in caso si siano trascurati alcuni titoli. Sky ...