“Le ha chiesto di sposarlo” Daniel Osvaldo mette la testa a posto | matrimonio Ha scelto lei | figlia di un idolo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La coppia vip sta facendo sognare tutti. Infatti, è circolata con grande insistenza in queste ore la notizia che molto presto convoleranno a nozze. La loro storia d’amore sarebbe nata sei anni fa, anche se nessuno ne era subito stato a conoscenza. Poi alcuni mesi fa, esattamente a febbraio, è stata lei a uscire definitivamente allo scoperto e ad annunciare di essere legata sentimentalmente al personaggio famoso. E ora addirittura l’amore è cresciuto così tanto al punto da decidere di fare questo grande passo. Non sono stati i diretti interessati comunque a parlare di, bensì un sito che ha appreso da fonti molto attendibili questa notizia straordinaria. Sono anche trapelati i dettagli riguardanti la proposta di nozze: “Lui le hala mano in un ristorante di Buenos Aires, in Argentina, durante una cena romantica. La risposta della ...

Advertising

sportli26181512 : Osvaldo, proposta alla figlia di Maradona, presto il matrimonio?: Osvaldo, proposta alla figlia di Maradona, presto… - americanelcuore : @DanielaG3000 Infatti Veronica a chiesto a lui di sposarlo ma lui gli ha detto di aspettare, sicuramente perché sa… - meedvs4 : foggy ha appena chiesto alla tipa bionda di sposarlo??? - bluehalcyons : Praticamente oggi il mio ragazzo mi ha chiesto di sposarlo così REGALANDOMI IRON MAN IN END GAME CON IL GUANTO DI T… - G0LD3NXHS : O MIO DIO LE HA CHIESTO DI SPOSARLO -

Ultime Notizie dalla rete : chiesto sposarlo

Sky Sport

I due sono andati a Santo Domingo e al tramonto, vestiti di bianco, il fidanzato della figlia di Maria Teresa Ruta le ha finalmentedi. 'Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato ...Non mi ha ancoradi. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l'equilibrio ' . La love story prosegue quindi a gonfie vele tra ...In occasione del compleanno di Guenda Goria il suo fidanzato, Mirko Gancitano, ha organizzato una splendida sorpresa. I due sono andati a Santo Domingo e al tramonto, vestiti di bianco, il fidanzato d ...Di fidanzate Dani Osvaldo ne ha avute tante, basti pensare che ha 4 figli da 3 donne diverse. Adesso però l’ex bomber, ora musicista, sembra pronto al grande passo e a mettere (definitivamente?) la te ...