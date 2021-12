(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le sceltedi Andreazzoli e Pioli per il match tra, 19ª giornata di Serie A.

1 Ecco ledi Empoli - Milan (fischio d'inizio ore 20.45). Empoli : Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Milan : Maignan;...Empoli : Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Milan : Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; ...Gli azzurri di Spalletti vogliono ritrovare il successo in casa dopo due sconfitte: in campo alle 20.45 al Maradona.Ecco dunque le formazioni ufficiali di Empoli-Milan, match valido per la 19esima giornata di andata del campionato di Serie A.