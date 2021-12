Le disfunzioni del libero mercato europeo dietro le vampate del gas (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Martedì almeno tre navi (due Usa e una nigeriana, secondo Refinitiv Eikon) cariche di gas naturale liquido dirette in Asia hanno inaspettatamente girato la prua per dirigersi verso l’Europa perché attratte dai prezzi record sui mercati del Vecchio Continente. Ieri il prezzo del metano ha sfondato il muro dei due dollari per metro cubo superando i 185 euro per Megawattora, dopo l’interruzione del flusso di gas dalla Russia verso l’Ue attraverso il gasdotto Yamal-Europe. “Colpa” di Mosca e del suo monopolista statale Gazprom che rifornisce l’Europa del 40% del suo gas e che negli ultimi mesi, per una lunga serie di ragioni (ripresa post-Covid, primavera scorsa più rigida, concorrenza asiatica, tensioni politiche sul Nord Stream 2 e in Bielorussia) ha saltuariamente ridotto le forniture e talvolta interrotte. Ma il problema che si registra da settimane sul prezzo del gas, a cui è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Martedì almeno tre navi (due Usa e una nigeriana, secondo Refinitiv Eikon) cariche di gas naturale liquido dirette in Asia hanno inaspettatamente girato la prua per dirigersi verso l’Europa perché attratte dai prezzi record sui mercati del Vecchio Continente. Ieri il prezzo del metano ha sfondato il muro dei due dollari per metro cubo superando i 185 euro per Megawattora, dopo l’interruzione del flusso di gas dalla Russia verso l’Ue attraverso il gasdotto Yamal-Europe. “Colpa” di Mosca e del suo monopolista statale Gazprom che rifornisce l’Europa del 40% del suo gas e che negli ultimi mesi, per una lunga serie di ragioni (ripresa post-Covid, primavera scorsa più rigida, concorrenza asiatica, tensioni politiche sul Nord Stream 2 e in Bielorussia) ha saltuariamente ridotto le forniture e talvolta interrotte. Ma il problema che si registra da settimane sul prezzo del gas, a cui è ...

