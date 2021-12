Le conseguenze dell’umore | perché Jingle Bells dei tre virologi è il Male

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Funziona così. Mi metto davanti al PC,tranne rari casi, tipo quando sono al mare, inteso come proprio in spiaggia, o quando a volte sono in giro e succede qualcosa di davvero impellente da raccontare, muore un nome fondamentale, più che altro, mi metto quindi davanti al PC e apro un nuovo documento word. Non uso Office, per scrivere, ma Libre, anche se questo immagino sia un dettaglio irrilevante, giusto buono per indicare sfumature antagoniste del mio profilo. Una volta aperto il foglio word, chiamiamolo così, sempre impostato su Liberation Serif, imposto il carattere sulla cifra quindici, con lo zoom al 100%, così che io possa leggere bene, senza sforzarmi, ma che al tempo stesso sia piuttosto evidente che porzione di pagina ho già occupato con quello che ho scritto, strada facendo. Quando poi sarò andato abbastanza avanti, seppur ormai io sia in grado di ...