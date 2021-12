Le carenze inaccettabili sulle cure palliative in età pediatrica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grazie alle migliori conoscenze mediche e allo sviluppo di tecnologie particolarmente sofisticate si è assistito negli ultimi decenni a un aumento significativo della sopravvivenza e alla completa guarigione di neonati e bambini affetti da gravi malattie per i quali fin a pochi anni fa non c’era alcuna cura e speranza. Contemporaneamente è in continuo aumento la sopravvivenza di bambini e ragazzi con malattie inguaribili e potenzialmente letali che non hanno una prospettiva di guarigione. Sono bambini affetti da un vasto gruppo di malattie: neuromuscolari, metaboliche, genetiche, oncologiche respiratorie, cardiologiche, malformative, post anossiche... Spesso hanno problemi neurologici, cognitivi e richiedono continuamente ricoveri in ospedale perché respirano male e per l’insufficienza dei vari organi coinvolti dalla malattia di base. In Italia si stima che ci siano circa 30.000 ...