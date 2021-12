Le ambizioni spaziali di Draghi | Lanceremo la maggiore costellazione europea di satelliti

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Italia sale a bordo della New Space Economy e lo fa con consapevolezza e ambizione. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, il...

Quanto è fondamentale il contesto europeo per ledell'Italia? Detto più volgarmente: l'Italia potrebbe farcela da sola? Credo che una visione realistica della dimensione dello ...... è l'ente operativo per l'unitarietà del comando e controllo di tutte le operazioni... e ai giovani dico che la filiera nazionale, sempre più attiva, è pronta ad assorbire le loro". ...Il governo ha deciso che l’Esa gestirà 1,3 miliardi di euro di fondi del Pnrr destinati all’Italia. È una “decisione storica” ...L'agenzia spaziale federale russa Roscosmos e le sue divisioni nel 2020 hanno registrato un flusso di denaro in entrata pari a 4 miliardi di Euro. Si tratta di una cifra importante che rispecchia le..