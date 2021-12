Lazio | Zaccagni | «Giocato da squadra vera Posso dare tanto alla causa»

Advertising

laziopage : Gol più partecipazioni a gol della Lazio in questa stagione 18 ???? Immobile (16+2) 12 ???? Pedro (8+4) 11 ???? Milinkov… - pasqualinipatri : Venezia-Lazio, Zaccagni nel post-partita: “Abbiamo fatto una grande partita. Siamo molto più ordinati rispetto a pr… - IoNascoQui : Venezia – Lazio 1-3 Zaccagni: “Siamo stati una squadra vera, vincendo una partita importante. Sono felice di aver t… - Noibiancocelest : Venezia-Lazio, Zaccagni: “Alla squadra posso dare tanto. Immobile? Per noi…” - LALAZIOMIA : Venezia-Lazio, Zaccagni nel post-partita: “Abbiamo fatto una grande partita. Siamo molto più ordinati rispetto a pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Zaccagni

(4 - 3 - 3) : Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Radu 6 (29' st Lazzari 6); ... Basic 6 (29' st Luis Alberto 7); Pedro 7.5, Felipe Anderson 6 (35' st Andrè Anderson sv),...6,5 Sgomma tanto sulla fascia, recupera tutto. E nella ripresa si conquista il corner ... LAZZARI 6,5 Buon impatto, festeggia da subentrato la sua 100esima presenza con la, forse prima ...La Lazio chiude l’anno in bellezza, al Penzo batte il Venezia 3 a 1 e porta a casa tre punti importanti per la classifica. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto ...Partenza sprint anche nel secondo tempo per la squadra di Sarri che torna in vantaggio al 3': spunto di Zaccagni che guadagna un corner, dalla bandierina va Cat ...