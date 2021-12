Lazio-Sarri | c’è una novità | domani incontro decisivo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra lae Mauriziola storia sembra destinata a continuare. Infatti, proprio ieri il presidente Claudio Lotito ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo.Rinnovo Dopo la sfida odierna di campionato in trasferta contro il Venezia, sarebbe in programma perunper la firma del contratto. Come riportato da Tuttosport. Le cifre si aggirano intorno ai 4 milioni di euro più bonus. Rinnovo in dirittura d’arrivo e quindi lainsieme fino al 2025. Ilaria Pacilio

Commenta per primo Ladi Mauriziostarebbe monitorando la situazione di Diego Godin ed il Cagliari . Il difensore è sempre piaciuto ad Igli Tare. A riferirlo è Tuttosport .potrebbe infatti puntare sulla spinta dell'ex Spal anziché su un terzino più statico come ...ancora la sua nella difesa a 4 e corre dritto verso la 100esima presenza con la maglia della. ...Manca poco al fischio d’inizio del match che coinvolgerà Venezia e Lazio. Le due squadre in campo per il diciannovesimo turno di Serie A. Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, ha rilasciato ...Contro il Venezia, la Lazio di Maurizio Sarri vuole chiudere l'anno in bellezza. E dunque deve vincere, magari anche in grande stile. Peccato, però, che la squadra di Paolo Zanetti non ...