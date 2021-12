Lazio, Mattia Zaccagni è l'uomo in più di Sarri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista della Lazio che è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (3V, 2N) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. Venezia e Lazio si sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina. Nonostante abbia subito sette gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse (in media 1.4 a incontro), la Lazio ha sempre ottenuto i tre ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha segnato nelle ultime due partite disputate in campionato, l’ultimo centrocampista dellache è andato in rete in più presenze di fila in Serie A è stato Felipe Anderson, nel gennaio 2015. Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro lain Serie A (3V, 2N) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. Venezia esi sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina. Nonostante abbia subito sette gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse (in media 1.4 a incontro), laha sempre ottenuto i tre ...

Advertising

sportli26181512 : Derby di Roma per Chiara Nasti: la ex di Zaniolo ufficializza il fidanzamento con Zaccagni, FOTO: Derby di Roma per… - mrszaccagni : @manuelcola17 basta che si scolla da mattia e dalla ss lazio poi chi si fa non è di mia responsabilità - sportli26181512 : Mattia Zaccagni e Chiara Nasti allo scoperto: la foto pubblicata dalla modella - Lacrooy1 : RT @kakyuds: FULL TIME: #SerieA: LAZIO 3 vs 1 GENOA CFC. [36' Pedro Rodriguez 75' Francesco Acerbi 81' Mattia Zaccagni; 86' Filippo Melegon… -