Lazio da record | non era mai successo nella storia del club

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha battuto il Venezia e ha raggiunto quota 31 punti in classifica, restando per ora ad una lunghezza di distanza da Roma e Fiorentina. “Abbiamo vinto dove hanno perso grandi squadre“, questo il sunto del commento di Maurizio Sarri subito dopo il triplice fischio del match, visibilmente soddisfatto per le ultime partite disputate dai suoi. IL DATO L’allenatore biancoceleste può, quindi, godersi in totale tranquillità la sosta natalizia, e oggi ha anche un doppio motivo per farlo. Sarri,, Serie AQuella raggiunta contro gli uomini di Paolo Zanetti è infatti la vittoria numero 24 per lain questo anno solare: sono 15 i successi totalizzati con Simone Inzaghi ancora in panchina e 9 quelli raggiunti con il Comandante. Si tratta, di fatto, di ...

Advertising

infoitinterno : Lazio da record, 24 vittorie nel 2021: superato il 1999 - LALAZIOMIA : Acerbi, il gol contro il Venezia è da record: il dato – FOTO - CalcioPillole : #Lazio da record, 24 vittorie nel 2021: superato il 1999 - pol2187 : @marcoprimo72 @mikelelomb Si, io intendevo prima quando passò dal Parma alla Lazio... Ma fu un trasferimento record - LALAZIOMIA : Covid nel Lazio, casi ancora in crescita (2.285), 13 i decessi. Ricoveri record - Corriere Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio record

Venezia -sarà trasmessa in diretta dalle 16.30 su Dazn. Inter - Torino: segui qui la diretta ...30 Vlahovic a caccia del gol numero 34 nel 2021 che significherebbeper la serie A. ...Laha vinto 24 partite nel 2021 in campionato,nella sua storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999).La Lazio chiude il 2021 con una vittoria a Venezia e si rilancia in classifica in zona Europa. I gol in apertura dei due tempi di Pedro e Acerbi e il tris nel finale di Luis Alberto valgono tre punti.I capitolini hanno vinto 24 partite nel 2021 in campionato, miglior dato nella loro storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999).