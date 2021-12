Lavoro,Orlando alla Camera su incidente Torino:"vicenda emblematica" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "A Torino, a causa del crollo di una gru sulla quale stavano lavorando. Un ennesimo tragico infortunio col Lavoro. Ancora morti e non aggiungo aggettivi, perchè gli aggettivi li abbiamo consumati in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "A, a causa del crollo di una gru sulla quale stavano lavorando. Un ennesimo tragico infortunio col. Ancora morti e non aggiungo aggettivi, perchè gli aggettivi li abbiamo consumati in ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Lungo botta e risposta tra il prof. @tomasomontanari ed il Ministro @AndreaOrlandosp sul futuro del pae… - ilfoglio_it : Paradossi assistenzialisti. Dovevano trovare lavoro ai disoccupati, Ora è la politica che s'affanna per non lasciar… - fernandocazzato : RT @andreademaria_: Oggi alla #Camera. Per l'intervento del Ministro #Orlando sulle morti sul lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro dev… - ereike05 : RT @Tg3web: Ancora morti sul lavoro, l'ultimo un giovane operaio in provincia di Trento. Effettuati i primi sopralluoghi a Torino, nel luog… - Tg3web : Ancora morti sul lavoro, l'ultimo un giovane operaio in provincia di Trento. Effettuati i primi sopralluoghi a Tori… -