Lavoro nero, stipendi da fame, umiliazioni e sfruttamenti: vergogna in Parlamento, l'onorevole trascinato in tribunale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Assistenti mandati a comprare assorbenti in farmacia o a fare la spesa al supermercato: sono circa 80 i collaboratori parlamentari che hanno denunciato irregolarità nei loro contratti di Lavoro e condotte di sfruttamento al limite del mobbing. Ne dà notizia il Tempo. Al momento una ventina di casi è già finita davanti al giudice del Lavoro. "I parlamentari che legiferano contro i contratti atipici, sono i primi a usare finti co.co.co., co.co.pro. o partite Iva per risparmiare sul costo del Lavoro, a fronte di orari rigidi e un rapporto gerarchico che andrebbe inquadrato come subordinato", ha spiegato Fabio Santoro, legale di fiducia di Aicp (Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari). Ma non è tutto. Santoro ha parlato anche di collaboratori che "hanno scoperto di non avere un contributo versato dopo anni di ...

