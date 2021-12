Lavoro: disoccupati in piazza a Napoli, pacchi dono al Governo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un corteo pacifico, nato con l'obiettivo di consegnare simbolicamente dei pacchi regalo alla Prefettura di Napoli, per denunciare la condizione di miseria e precarieta' in cui versano migliaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un corteo pacifico, nato con l'obiettivo di consegnare simbolicamente deiregalo alla Prefettura di, per denunciare la condizione di miseria e precarieta' in cui versano migliaia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro disoccupati Lavoro: disoccupati in piazza a Napoli, pacchi dono al Governo Invitati dalla forze dell'ordine, i disoccupati 7 novembre hanno iniziato ad allontanarsi dalla Prefettura fino a che un gruppo di poliziotti ha tentato a piu' riprese di sbarrargli la strada nel ...

Natale Napoli, bauletti della solidarietà in arrivo per 250 famiglie povere I pacchi dono con i prodotti artigianali verranno consegnati domani, 23 dicembre, da Confesercenti alla Diocesi di Napoli e alle Suore Crocifisse Adoratrici di San Gregorio Armeno ...

