Lavoro autonomo occasionale: scatta l’obbligo di comunicazione preventiva (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il disegno di legge di conversione del Decreto fiscale introduce l’obbligo di comunicazione preventiva per le attività svolte in regime di Lavoro autonomo occasionale. Il testo, approvato dal Senato (il 2 dicembre) e dalla Camera dei deputati (il 15 dicembre), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto al Lavoro sommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata all’Ispettorato del Lavoro sulla falsariga di quella utilizzata per gli intermittenti. Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il disegno di legge di conversione del Decreto fiscale introducediper le attività svolte in regime di. Il testo, approvato dal Senato (il 2 dicembre) e dalla Camera dei deputati (il 15 dicembre), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto alsommerso, prevedendoin capo ai committenti di segnalare in viale prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso unainviata all’Ispettorato delsulla falsariga di quella utilizzata per gli intermittenti. Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività ...

Advertising

LittleHiltonboy : @gegi92 Che lavoro fai? Sei autonomo? - gbiancia : @Paolo5507 @VikSom71 @VeritaBocca @calvinmilan @marattin La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori… - lollo_rock : Questione false partite IVA. A nessuno è venuto in mente c se ad un datore di lavoro conviene tenere fisso un lavor… - vivinbaro : RT @AttilioCaruso1: @CristinaMolendi @lucatelese Molto rispetto per i giornalai che fanno un lavoro autonomo, di sacrifici per vendere i gi… - AttilioCaruso1 : @CristinaMolendi @lucatelese Molto rispetto per i giornalai che fanno un lavoro autonomo, di sacrifici per vendere… -