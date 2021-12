(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Inter e Inzaghi si godono unin versione cecchino. Una versione non certo inedita, ma mailetale come in queste prime 18 giornate di campionato. A dispetto del mese e mezzo di digiuno ...

Advertising

ilcirotano : Lautaro mai così al top. E quando il Toro vede il Toro... - - sportli26181512 : Lautaro mai così al top. E quando il Toro vede il Toro...: Inter, con Inzaghi è un Lautaro mai così al top. E quand… - Gazzetta_it : Con Inzaghi è un Lautaro mai così al top. E quando il Toro vede il Toro... #Inter - duemiladieci1 : @FrancescoOrdine @FusatoRiccardo Certo t’intenderai più di me di indici di liquidità e di trasparenza. La domanda d… - AnStorti : @JandoliGiuseppe Alla dea lo hanno sempre usato al posto di ilicic e mai a cc anche nel 352 . Se venisse da noi lim… -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro mai

L'Inter e Inzaghi si godono unin versione cecchino. Una versione non certo inedita, macosì letale come in queste prime 18 giornate di campionato. A dispetto del mese e mezzo di digiuno tra ottobre e novembre, ma con l'...C'è chi scrive: ' Basterebbe averne uno giovane e sano chissà perchéVlahovic e Scamacca nn ... o ancora: ' C'era da aspettarselo purtroppo , non harifiatato in queste partite e ora ...Il Toro in gol da 5 gare consecutive e già a quota 11 in campionato: nello spogliatoio adesso è uno dei leader ...La capolista prova a inanellare un altro successo in serie contro i granata di Juric, che si affidano a Sanabria.