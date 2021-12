L’atmosfera della nobiltà nei ritratti a metà tra Realismo Magico ed Espressionismo di Zoja Sperstad

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il ritratto nella modernità sembra aver perduto l’essenza per la quale era stato concepito alla sua nascita, trasformandosi di fatto nella rappresentazione di un’emozione, di un’espressione di un volto comune, di una persona qualunque, in cui ciascun osservatore possa ritrovarsi e identificarsi attraverso il sentire, senza che lo sguardo sia distratto da un’icona o da un personaggio noto. Tuttavia alcuni artisti mantengono inalterata la tradizione del ritratto attraverso un proprio personale stile, come la protagonista di oggi che racconta le iconenuovacontemporanea. Fin dalle prime forme creative l’uomo ha sempre desiderato immortalare se stesso affinché il suo volto rimanesse per sempre a ricordo del suo passaggio nella vita; nell’antico Egitto le effigi rappresentanti i Faraoni erano ovunque, dai muri delle piramidi ai palazzi, dai ...