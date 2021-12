Latitante da 11 anni rintracciato e arrestato seguendo i suoi profili social (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo scorso aprile la Procura generale della Corte di Appello di Napoli aveva reso esecutiva la condanna a 25 anni di carcere Leggi su rainews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo scorso aprile la Procura generale della Corte di Appello di Napoli aveva reso esecutiva la condanna a 25di carcere

Advertising

ilriformista : Guarino era nell'elenco dei ricercati del ministero dell'Interno, in fuga da 11 anni. Per i carabinieri era slegato… - andreastoolbox : Latitante da 11 anni rintracciato e arrestato seguendo i suoi profili social - Rai News - BinaryOptionEU : RT 'Latitante da 11 anni, tradito dai social e arrestato in Tunisia. #ultimora - ottopagine : Catturato in Tunisia pericoloso latitante campano irreperibile da quasi 11 anni #Napoli - VELOSPORT1960 : Il 57enne Guarino aveva creato un profilo falso, i carabinieri sono riusciti a tracciarne la posizione -