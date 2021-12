LATINA-PALERMO 0-0: LEGGEREZZA DI LANCINI, ROSSO A BUTTARO. ROSANERO IN 10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Inizio in salita per il PALERMO: ROSANERO in dieci contro il LATINA. Espulso Alessio BUTTARO per fallo su Carletti, dopo un errore in fase difensiva di Edoardo LANCINI Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Inizio in salita per ilin dieci contro il. Espulso Alessioper fallo su Carletti, dopo un errore in fase difensiva di Edoardo

Advertising

Palermofficial : ? #MATCHDAY?? ?? L'ultima del 2??0??2??1?? la giochiamo contro il Latina ?? Calcio d'inizio alle 18:00 [?? Visibil… - RetweetPalermo : RT @ftg_soccer: GOAL! Latina in Italy Serie C: Girone C Latina 1-0 Palermo - RetweetPalermo : RT @palpitesfutbol: BOLA ROLANDO! Latina [0] x [0] Palermo Campeonato Italiano 3ª Grupo C - 2021/2022 20ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Dome… - ILOVEPACALCIO : Latina-Palermo, il primo tempo è un disastro per i rosa: svantaggio e doppia espulsione - PalermoCalcMerc : 1°tempo LATINA-PALERMO 1-0 Espulsi Buttaro e Pelagotti -