L'ASL blocca la Salernitana: salta la partita con l'Udinese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Udinese-Salernitana, partita dell'ultima giornata di andata del campionato di Serie A in programma stasera, non si disputerà. L'Asl ha vietato ai granata di partire per Udine e di partecipare ad eventi sportivi a causa "di accertate positività nel gruppo squadra". Il club, si legge nella nota, "prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali". Ora la Lega di Serie A rinvierà a data da destinarsi la partita in questione, e poi deciderà se riprogrammarla o se decreterà per la sconfitta a tavolino (con successivo ricorso) della ...

sportface2016 : +++L'Asl blocca la #Salernitana, vietato ai campani di partire oggi per Udine a causa di alcuni casi di #COVID19+++ - EnricoTurcato : Il caso #Salernitana è incomprensibile. Siamo tornati indietro di un anno, a un ASL che blocca una trasferta dal nu… - CAGLIARILIVEAPP : Udinese in campo ma l’Asl blocca la Salernitana a casa - princigallomich : Udinese in campo ma l’Asl blocca la Salernitana a casa - oscarvalle1984 : RT @EnricoTurcato: Il caso #Salernitana è incomprensibile. Siamo tornati indietro di un anno, a un ASL che blocca una trasferta dal nulla.… -