“Lascia la Casa”. Valeria Marini, colpo di scena al GF Vip: si è saputo ora (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Indiscrezione bomba su una delle nuove concorrenti del ‘GF Vip’, ovvero Valeria Marini. Infatti, sembra che possa Lasciare a breve il reality show di Alfonso Signorini perché è emersa una novità incredibile. Un utente ha infatti deciso di contattare l’influencer Deianira Marzano e di riferire tutti i dettagli che avrebbe scoperto sulla vippona. Se queste voci fossero confermate, saremmo in presenza di un vero e proprio colpo di scena e chissà se il conduttore non sarà costretto a fornire spiegazioni ufficiali. Tra l’altro, oltre a Valeria Marini, una voce clamorosa era venuta fuori su Nathaly Caldonazzo. Secondo quanto scritto e mostrato sempre da Deianira, Nathaly Caldonazzo sarà protagonista di un evento, in particolare lo spettacolo ‘Parlami d’amore’ insieme a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Indiscrezione bomba su una delle nuove concorrenti del ‘GF Vip’, ovvero. Infatti, sembra che possare a breve il reality show di Alfonso Signorini perché è emersa una novità incredibile. Un utente ha infatti deciso di contattare l’influencer Deianira Marzano e di riferire tutti i dettagli che avrebbe scoperto sulla vippona. Se queste voci fossero confermate, saremmo in presenza di un vero e propriodie chissà se il conduttore non sarà costretto a fornire spiegazioni ufficiali. Tra l’altro, oltre a, una voce clamorosa era venuta fuori su Nathaly Caldonazzo. Secondo quanto scritto e mostrato sempre da Deianira, Nathaly Caldonazzo sarà protagonista di un evento, in particolare lo spettacolo ‘Parlami d’amore’ insieme a ...

Advertising

IvanoMoggio : @LaSari81 @schiva_questa Quella per fortuna non lascia a desiderare, ho doreca vicino casa! - 3_carpe : RT @FavillaP: @KitemuoT @ParcodiGiacomo Ma certo. Del resto, lui mica ti obbliga, a fare qualcosa che non vuoi: ti lascia solo a casa senza… - Giulia4__ : @ilcirco1 @blueleo0007 Dimenticavo che dopo che una si lascia butta via guardaroba casa e tutto ciò che possiede.… - pioveColSole_ : Giancoso che si lascia gli spuntini in giro per la casa - goto_motorcycle : RT @gponedotcom: Graziano Rossi lascia l’Ospedale e fa ritorno a casa: Gli esami a cui si è sottoposto il papà di Valentino non hanno risco… -