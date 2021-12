L'aria che tira, Enrico Mentana gela anche la Merlino: "Obbligo vaccinale", che cosa sa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il direttore del Tg di La7 le ha anticipate ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira. Enrico Mentana, qualche settimana fa, aveva detto la sua sul movimento no - vax e le ospitate in tv: 'Mi onoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il direttore del Tg di La7 le ha anticipate ospite di Myrtaa L'che, qualche settimana fa, aveva detto la sua sul movimento no - vax e le ospitate in tv: 'Mi onoro ...

Advertising

teatrolafenice : ???? «Il compositore è uno che se ne va in giro imponendo la sua volontà su molecole d'aria che non sospettano nulla… - heather_parisi : Il grande senso di responsabilità dei 'buoni maestri'. Hanno creduto e propagandato menzogne per mesi e ora che so… - GassmanGassmann : #unprofessore #spoiler Dante vende la moto a Sbarra,e ci nasconde dentro un ordigno che salta in aria eliminandolo.… - yalikucuk : RT @Gianni18803202: È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria. #AtmosferaDiFesta - Frances35179997 : RT @Elena81353537: 'Certe persone sono fatte di VENTO, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontano ti manca l'… -