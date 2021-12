L’appello del Papa all’Europa: “Aprire la porta del cuore ai profughi” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Durante il mio viaggio a Cipro e in Grecia ho potuto toccare con mano, ancora una volta, l’umanità ferita dei profughi e dei migranti. Ho anche constatato come solo alcuni Paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell’area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa da tutti, dalla quale nessun Paese può esimersi, perché è un problema di umanità”. Inizia così, al termine dell’Udienza Generale del mercoledì di oggi, l’ennesimo appello che Papa Francesco lancia ai Paesi del Vecchio Continente, ricordando che “grazie alla generosa apertura delle autorità italiane, ho potuto portare a Roma un gruppo di persone, che ho conosciuto durante il mio viaggio: oggi sono qui in mezzo a noi alcuni di loro. Benvenuti! Ce ne faremo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Durante il mio viaggio a Cipro e in Grecia ho potuto toccare con mano, ancora una volta, l’umanità ferita deie dei migranti. Ho anche constatato come solo alcuni Paesi europei stiano sopndo la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell’area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa da tutti, dalla quale nessun Paese può esimersi, perché è un problema di umanità”. Inizia così, al termine dell’Udienza Generale del mercoledì di oggi, l’ennesimo appello cheFrancesco lancia ai Paesi del Vecchio Continente, ricordando che “grazie alla generosa apertura delle autorità italiane, ho potutore a Roma un gruppo di persone, che ho conosciuto durante il mio viaggio: oggi sono qui in mezzo a noi alcuni di loro. Benvenuti! Ce ne faremo ...

