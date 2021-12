L’ANNO CHE VERRÀ: IL CAST COMPLETO DEL CAPODANNO DI RAI1 CONDOTTO DA AMADEUS (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quest’anno, Terni, e l’Umbria saranno la spettacolare cornice del CAPODANNO di RAI1. ‘L’ANNO che VERRÀ’, CONDOTTO da AMADEUS, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa del CAPODANNO di RAI1, trasmessa anche in HD sul Canale 501, da Rai Radio1 e in simulCAST su RaiPlay, che sarà realizzata in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Terni. Dall’Umbria, cuore verde dell’Italia, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre confine per la sua bellezza. Anche stavolta accompagnato dalle immagini di Rai Italia. Il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quest’anno, Terni, e l’Umbria saranno la spettacolare cornice deldi. ‘che’,da, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa deldi, trasmessa anche in HD sul Canale 501, da Rai Radio1 e in simulsu RaiPlay, che sarà realizzata in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Terni. Dall’Umbria, cuore verde dell’Italia, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre confine per la sua bellezza. Anche stavolta accompagnato dalle immagini di Rai Italia. Il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 ...

