L'anno che verrà con Amadeus su Rai1: chi sono gli ospiti della serata?

Tutte le anticipazioni sulla serata più attesa de L'anno che verrà: lo show su Rai1 con Amadeus. Chi saranno i protagonisti? L'appuntamento con L'anno che verrà è fissato per la sera di San Silvestro. Il Capodanno di Ra1 andrà in onda all'interno del Parco 4 di Acciai Speciali Terni a partire dalle 20:50 circa del 31 dicembre. Lo storico spettacolo sarà anche per questa edizione capitanato da Amadeus. Special guest della serata, in attesa di tornare a calcare il palco dell'Ariston, il cantante e attore napoletano Massimo Ranieri. Ma tra gli ospiti figurano anche i Gemelli di Guidonia e i coach di Voice senior Gigi D'Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè.

