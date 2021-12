L’anello lunare che non sapevi esistesse | ecco come vederlo

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Qualche tempo fa il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO nel nord del Cile riuscì a catturare un’immagine eccezionale: un grande anello luminoso attorno alla Luna. Di cosa si trattava? La meravigliosa foto delscattata dall’ESO con il Very Large Telescope (VLT) – curiosauro.itAnche la Luna ha un anello? Era chiaro a tutti che quell’immagine fosse dovuta ad una particolare combinazione di fenomeni di luce naturale e artificiale. Eppure i ricercatori dell’ESO si sono davvero emozionati di fronte a una simile foto. Il gigantesco alone, simile a un anello, è un fenomeno non del tutto nuovo. Ce ne parlano parecchi libri di astronomia e di memorie dedicate a eventi eccezionali del passato. Capita di poterlo vedere solo in determinate circostanze, quando il cielo è nuvoloso ma non del tutto coperto, e quando l’umidità ...