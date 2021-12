Land Rover | una Defender speciale per i vulcanologi italiani

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La filiale italiana diha attivato una partnership con l’Istituto Nazionale di Geofisica ea nell’ambito del progetto “forWorks”, che vede l’iconico modello inglese supportare partner d’eccellenza che operano in diversi settori istituzionali e professionali. Così unin versione Hard Top è stato messo a disposizione dei, che potranno contare sul supporto di un mezzo di trasporto affidabile lungo i terreni sconnessi e i luoghi poco accessibili dove sono posizionate diverse stazioni di monitoraggio, spesso non raggiungibili con mezzi convenzionali. “I ricercatori dell’INGV”, spiega il Prof. Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica ea, “hanno la necessità di ...

L'Unstoppable Vehicle in versione Hard Top affianca una serie di Enti e Associazioni da sempre impegnati in prima linea a supporto della collettività Lo scorso mese di luglio Italia ha lanciato il ... Questa speciale Defender sarà impiegata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il monitoraggio dei fenomeni sismici ... Lo scorso mese di luglio Land Rover Italia ha lanciato il progetto "Defender forWorks", un'iniziativa che vede come protagonista Defender, uno dei modelli più iconici della casa britannica, storicamen ...