L’America autorizza la pillola anti-Covid di Pfizer

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) hato la primavirale per il trattamento del-19: per i medici è un altro importssimo strumento per combattere la malattia. L’ente governativo statunitense, che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha accertato la qualità e la sicurezza della nuovarealizzata da: riduce di molto il rischio di ospedalizzazione e morte nei pazienti contagiati dal coronavirus. In particolare, secondo gli studi, riduce il rischio di ospedalizzazione e morte dell’89% per gli adulti con-19 ad alto rischio di sviluppare malattie gravi quando è stato somministrata entro tre giorni dalla comparsa dei sintomi. Il Paxlovid, questo il nome del farmaco, è ...