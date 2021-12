L’alienazione marxiana e il mondo in una parmigiana

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nonna Chiarina smise di cucinare poco dopo i novant’anni. In quegli anni vivevo in Francia. Li, nacque mio figlio Pablo. Non ricordo se la vide mai cucinare, ma ho una foto di loro due in cucina, quando aveva ancora la forza di camminare. Nonna Chiarina stava per andare via. Decisi così di cercare cento e mille nonne in giro per l’Italia e ilper ritrovare quei gesti, quei profumi. Ero cresciuto con una passata di pomodoro fatta con amore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.