L'Aifa approva Novavax: il vaccino proteico arriva in Italia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera al vaccino anti-covid Novavax anche in Italia: la Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), ha approvato l'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax), rendendolo disponibile nell'intera...

