La Tv tradizionale? No, grazie. È roba per vecchi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I giovani spengono la tv, scomparsi in un anno il 30% degli under 25 Il Sole 24 Ore, pagina 11, di Andrea Biondi. I numeri della Tv in Italia sono di assoluto rilievo: quasi 10 milioni di audience media nelle 24 ore e una platea di spettatori che sfiora i 24 milioni in prima serata. Ma sono i numeri di confronto, con il 2020, ma anche con il 2019 – depurando così l’analisi dall’effetto lockdown – a far suonare un campanello d’allarme non da poco per il mondo del piccolo schermo in Italia. Mancano milioni di spettatori all’appello. E fra le fughe, quella più sostanziosa in termini percentuali riguarda i giovani con punte, nella fascia 20-24 anni che sfiorano il 30 per cento. L’avanzata delle piattaforme È quanto emerge dall’analisi dei dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi e riguardanti il periodo che va dal 26 settembre al 18 dicembre: in pratica la prima parte della stagione ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I giovani spengono la tv, scomparsi in un anno il 30% degli under 25 Il Sole 24 Ore, pagina 11, di Andrea Biondi. I numeri della Tv in Italia sono di assoluto rilievo: quasi 10 milioni di audience media nelle 24 ore e una platea di spettatori che sfiora i 24 milioni in prima serata. Ma sono i numeri di confronto, con il 2020, ma anche con il 2019 – depurando così l’analisi dall’effetto lockdown – a far suonare un campanello d’allarme non da poco per il mondo del piccolo schermo in Italia. Mancano milioni di spettatori all’appello. E fra le fughe, quella più sostanziosa in termini percentuali riguarda i giovani con punte, nella fascia 20-24 anni che sfiorano il 30 per cento. L’avanzata delle piattaforme È quanto emerge dall’analisi dei dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi e riguardanti il periodo che va dal 26 settembre al 18 dicembre: in pratica la prima parte della stagione ...

Advertising

bedel1945 : In Jammu e Kashmir, la corsa dei piccioni sta guadagnando popolarità Tradizionale nel nord India, ma a lungo condan… - VisitBCN_IT : Cosa sarebbe il Natale senza “nadales”? Alla ?? Sagrada Familia, e solo per oggi, puoi goderti il tradizionale conce… - NatjusLDB : Natale con LDB col tradizionale cen(t)one. grazie per la cover firmata dall'amico Miso, con un bel Mario Praz versi… - Andrearey91 : RT @messainlatino: #MiL Il card. Sarah sostiene il rito tradizionale. Grazie Eminenza. ; per il post di #Messainlatino cliccare su: https:/… - messainlatino : #MiL Il card. Sarah sostiene il rito tradizionale. Grazie Eminenza. ; per il post di #Messainlatino cliccare su:… -