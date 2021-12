LA TV DELLE FESTE: PALINSESTI RAI, MEDIASET, LA7 E TV8 A NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I PALINSESTI Rai, MEDIASET, La7 e Tv8 per tutto il periodo DELLE FESTE. Il menù serale dal 19 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022. Tanti film e show per tutta la famiglia tra NATALE, CAPODANNO ed EPIFANIA, comprese prime visioni come Il Ritorno di Mary Poppins, Sissi, Una Poltrona per Due e i live action DELLE principesse Disney. Si chiudono le FESTE con la Lotteria Italia abbinata ai Soliti Ignoti. Il 2022 inizia con due grandi appuntamenti: Tali e Quali con Carlo Conti e C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Guida Tv in aggiornamento! SETTIMANA DAL 19 AL 25 DICEMBRE 2021 PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Soliti Ignoti TelethonL Blanca 1°TvM Blanca FINEM Pinocchio (Matteo Garrone) 1°TvG ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) IRai,, La7 e Tv8 per tutto il periodo. Il menù serale dal 19 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022. Tanti film e show per tutta la famiglia traed, comprese prime visioni come Il Ritorno di Mary Poppins, Sissi, Una Poltrona per Due e i live actionprincipesse Disney. Si chiudono lecon la Lotteria Italia abbinata ai Soliti Ignoti. Il 2022 inizia con due grandi appuntamenti: Tali e Quali con Carlo Conti e C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Guida Tv in aggiornamento! SETTIMANA DAL 19 AL 25 DICEMBRE 2021 PRIMA SERATA RAI –– LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Soliti Ignoti TelethonL Blanca 1°TvM Blanca FINEM Pinocchio (Matteo Garrone) 1°TvG ...

