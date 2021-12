La Turchia approva l’uso d’emergenza del vaccino Turkovac

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche laha il suoanti-Covid 19. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che il, primo siero prodotto nel Paese contro il virus, è statoto per l'uso d'emergenza. "Con la produzione di, saremo lieti di condividere il nostrocon tutta l'umanità - ha detto - mi congratulo con tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo e alla produzione del nostro"."So che alcuni dei nostri cittadini, nonostante tutti i rischi, hanno aspettato il nostro prodotto per farsi vaccinare - ha aggiunto - invito questi cittadini a prendere appuntamento il prima possibile e a farsi vaccinare con il". "Da oggi siamo diventati uno dei nove paesi che producono il...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia approva

Anche laha il suo vaccino anti - Covid 19. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che il Turkovac, primo siero prodotto nel Paese contro il virus, è stato approvato per l'uso d'...