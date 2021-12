La storia del latitante da undici anni che è stato tradito dall’utilizzo dei social (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attrattiva per l’utilizzo dei social è talmente tanta da arrivare a spingere una persona che sfugge alla giustizia da undici anni a creare un profilo rendendosi così identificabile. Questo è successo al 57enne Gaetano Guarino, il cui nome compare nell’elenco del Ministero perché irreperibile da ben undici anni. In un’azione collaborativa operata dal Nucleo Investigativo di Napoli in collaborazione con Ros e Polizia Tunisina, l’uomo è stato identificato tramite i social e portato in un carcere tunisino in attesa del provvedimento di estradizione. La storia del latitante sui social stimola senza dubbio una riflessione sulla pervasività delle piattaforme social veramente nella vita di chiunque, anche di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attrattiva per l’utilizzo deiè talmente tanta da arrivare a spingere una persona che sfugge alla giustizia daa creare un profilo rendendosi così identificabile. Questo è successo al 57enne Gaetano Guarino, il cui nome compare nell’elenco del Ministero perché irreperibile da ben. In un’azione collaborativa operata dal Nucleo Investigativo di Napoli in collaborazione con Ros e Polizia Tunisina, l’uomo èidentificato tramite ie portato in un carcere tunisino in attesa del provvedimento di estradizione. Ladelsuistimola senza dubbio una riflessione sulla pervasività delle piattaformeveramente nella vita di chiunque, anche di ...

Advertising

ilriformista : La gara tra il giornale manettaro di #Travaglio e il settimanale manettaro di #Damilano: si contendono falsi scoop… - marcodimaio : Auguri al grandissimo Piero Angela che oggi compie 93 anni! Un gigante della divulgazione e della scienza, una colo… - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - justgio_13 : RT @pbecchi: Una dose di vaccino ogni quattro mesi significa che ci stanno inoculando qualcosa che non è un vaccino. In tutta la storia del… - Mukenin : RT @pbecchi: Una dose di vaccino ogni quattro mesi significa che ci stanno inoculando qualcosa che non è un vaccino. In tutta la storia del… -