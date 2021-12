“La storia del Bari attraverso le maglie”: la mostra del Museo del Bari dedicata ai galletti biancorossi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Del progetto del Museo del Bari ve ne avevamo parlato già nel Giugno del 2020, con un articolo dedicato a Roberto Vaira e alla sua collezione, tra le migliori d’Italia se si parla dei galletti. Dopo l’attesa forzata causa Covid, adesso inizia a muoversi qualcosa di davvero interessante. E’ di questi giorni, infatti, la notizia di una manifestazione dedicata al Bari ed al mondo del collezionismo. Il Museo del Bari (voluto dallo stesso Roberto Vaira, da Francesco Girone e da Gigi Franco), con il patrocinio del Comune di Bari e della Ssc Bari, organizzerà un evento unico, interamente incentrato sulla storia di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM – Del progetto deldelve ne avevamo parlato già nel Giugno del 2020, con un articolo dedicato a Roberto Vaira e alla sua collezione, tra le migliori d’Italia se si parla dei. Dopo l’attesa forzata causa Covid, adesso inizia a muoversi qualcosa di davvero interessante. E’ di questi giorni, infatti, la notizia di una manifestazionealed al mondo del collezionismo. Ildel(voluto dallo stesso Roberto Vaira, da Francesco Girone e da Gigi Franco), con il patrocinio del Comune die della Ssc, organizzerà un evento unico, interamente incentrato sulladi ...

Ultime Notizie dalla rete : storia del Minare criptovalute rispettando l'ambiente, la sfida di Celo ... guardando alla storia troviamo l'esempio dell'oro e dei capi di bestiame'. Le persone erano spinte ... qualsiasi aumento del denaro in circolazione porterebbe a una crescita di quelle risorse naturali ...

Vite spezzate: Jenny, Vanessa e Ada, vittime di femminicidio per mano di uomini che dicevano... ' L'ipotesi del suicidio appare la più probabile', dichiara il procuratore di Catania Carmelo ... il no di Franca Viola " la donna che rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva rapita e fece la storia " ...

“Nessun dorma”, nella vita di Tosca la storia del Novecento Il Torinese ‘A Puteca de’ Suonne Perdute, Diego Sommaripa al TRAM Recensione dello spettacolo " 'A Puteca de' Suonne Perdute" in scena al teatro TRAM dal 18 Dicembre al 9 Gennaio, regia di Diego Sommaripa.

"Pescatori di Luce", emozioni in foto Un racconto collettivo sugli uomini e le donne del lago. Pescatori e sfilettatrici, figure senza tempo di un Trasimeno che esisteva centinaia di anni fa e si preserva ancora oggi, grazie a loro. Volti ...

