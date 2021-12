La società giusta é quella che sa dare valore agli anziani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli anziani simboleggiano il cambiamento e il passare del tempo sotto un duplice punto di vista: quello personale e quello sociale. A volte ci sembrano fuori dal nostro tempo, “rimasti indietro”, e forse lo sono, rappresentano le vecchie generazioni, il pensiero che muta. Questo deve ricordarci di guardare a loro come portavoce di una mentalità che è cambiata ma che ha ancora da insegnarci, sono il connubio di passato e presente. Gli anziani spesso vengono visti come un peso. Purtroppo viviamo in una società veloce, frettolosa, chi non sta al passo viene lasciato indietro, per i vecchi non c’è spazio. Gli impegni sono sempre troppi e passare del tempo con nonni e genitori è una perdita di tempo. Ma siamo proprio sicuri? E se accantonassimo il telefono per parlare con un anziano? Sapete che accadrebbe? Che impareremmo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Glisimboleggiano il cambiamento e il passare del tempo sotto un duplice punto di vista: quello personale e quello sociale. A volte ci sembrano fuori dal nostro tempo, “rimasti indietro”, e forse lo sono, rappresentano le vecchie generazioni, il pensiero che muta. Questo deve ricordarci di guara loro come portavoce di una mentalità che è cambiata ma che ha ancora da insegnarci, sono il connubio di passato e presente. Glispesso vengono visti come un peso. Purtroppo viviamo in unaveloce, frettolosa, chi non sta al passo viene lasciato indietro, per i vecchi non c’è spazio. Gli impegni sono sempre troppi e passare del tempo con nonni e genitori è una perdita di tempo. Ma siamo proprio sicuri? E se accantonassimo il telefono per parlare con un anziano? Sapete che accadrebbe? Che impareremmo ...

Advertising

pesterossa : 74 anni dopo l’approvazione della #Costituzione, arretrano i principi di giustizia sociale e di centralità del Parl… - karmadille : Il problema principale di questa società non è solo l'ostentazione ma il dover per forza fare polemica su qualcuno… - luisa83156856 : @ROBERTOFIORE8 Benché apprezzi la mortazza in tutte le sue forme, mi sono davvero stufata di passare sempre per una… - Melaion : Se la società umana fosse giusta governata dal bene (se Draghi fosse il bene), non avrebbe senso la teologia cristi… - eNo11 : @Ronarid_ @EriErvinsadiku @AndreaBonacalza Per come la vedo io, la fretta del risultato economico è più che giusta.… -

Ultime Notizie dalla rete : società giusta Intelligenza artificiale: è il momento giusto ... non è detto che le tecnologie cognitive siano la soluzione giusta e non bisogna convincersene, ... E se sull'offerta tecnologica ci sono pochi dubbi, ad un livello più pratico la società ha sviluppato ...

Aeroporto di Bologna: ottenuta certificazione ambientale di "livello 3 ...promossa da ACI Europe (l'associazione europea dei gestori aeroportuali) rivolta alle società di ... del nostro percorso di decarbonizzazione e conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta in ...

Seconda Categoria B. La San Francesco è campione d'inverno, Rossignolo: “Primi in classifica? Siamo sulla strada giusta” Tuttocampo ... non è detto che le tecnologie cognitive siano la soluzionee non bisogna convincersene, ... E se sull'offerta tecnologica ci sono pochi dubbi, ad un livello più pratico laha sviluppato ......promossa da ACI Europe (l'associazione europea dei gestori aeroportuali) rivolta alledi ... del nostro percorso di decarbonizzazione e conferma che stiamo lavorando nella direzionein ...