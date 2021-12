La seconda nobile vita di Salomon Kalou | con il suo enorme allevamento di polli vuole tagliare importazioni e prezzi per aiutare gli ivoriani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Esistono almeno due motivi per ricordare la carriera di. Il primo è la Champions League vinta con il Chelsea nel 2012 nell’incredibile stagione che vide Roberto Di Matteo passare nel giro di due mesi e mezzo da assistente di Andrè Villas Boas a tecnico campione d’Europa. Una campagna alla quale, ormai da sei anni a Stamford Bridge (lo aveva portato José Mourinho), aveva dato un buon contributo, segnando due reti e giocando quasi sempre titolare (nella finale contro il Bayern Monaco rimase in campo 84 minuti per poi lasciare il posto a Fernando Torres). Il secondo riguarda invece la battaglia che in Olanda oppose Federcalcio e Governo in merito alla sua naturalizzazione, toccando uno dei temi politici più caldi del nuovo millennio, ovvero la questione tra cittadinanza e immigrazione. C’è però anche un altro motivo ...